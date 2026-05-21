Παιδική παχυσαρκία: Ένα ευαίσθητο θέμα

Η παιδική παχυσαρκίαείναι ένα θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερες οικογένειες. Δεν είναι, όμως, απλώς ζήτημα βάρους ή διατροφής. Συνδέεται με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, με τις καθημερινές συνήθειες στο σπίτι και στο σχολείο, με την κίνηση, την ψυχολογία, την αυτοεκτίμηση και τελικά με τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Σε μια εποχή όπου οι γονείς αναζητούν αξιόπιστη πληροφόρηση, απλές απαντήσεις και πρακτική καθοδήγηση, το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF φέρνουν στο προσκήνιο μια νέα σειρά vidcast/podcast με τίτλο «Τροφή για Συζήτηση». Η σειρά είναι διαθέσιμη στο YouTube κανάλι της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας και στο Spotify, με στόχο να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας της εποχής μας.

Με παρουσιαστές την Τζένη Μελιτά και τον Απόστολο Μαγγηριάδη, τα έξι αυτοτελή επεισόδια προσεγγίζουν την παιδική παχυσαρκία με απλό, άμεσο και κατανοητό τρόπο. Μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες, προσωπικές εμπειρίες και διαφορετικές οπτικές, η σειρά επιχειρεί να φέρει πιο κοντά την επιστήμη, την πολιτεία και την καθημερινότητα των οικογενειών.

Διατροφή, κίνηση και αυτοεκτίμηση

Στο επίκεντρο βρίσκονται θέματα που αφορούν άμεσα γονείς και παιδιά: η ισορροπημένη διατροφή, η σημασία της τακτικής σωματικής δραστηριότητας και της κίνησης, ο ρόλος της πρόληψης, η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, η αυτοεκτίμηση, η άσκηση, αλλά και η ανάγκη ουσιαστικής υποστήριξης των παιδιών που αντιμετωπίζουν ζητήματα βάρους και των οικογενειών τους. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε μια διαφορετική θεματική, με στόχο το περιεχόμενο να είναι χρήσιμο, εύκολα προσβάσιμο και άμεσα αξιοποιήσιμο στην καθημερινή ζωή.

Στη σειρά συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, επιστήμονες και γνωστές προσωπικότητες, προσεγγίζοντας το θέμα από διαφορετικές οπτικές. Ανάμεσά τους η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Εμμανουέλλα Μαγριπλή, η Παιδοενδοκρινολόγος Δώρα Σπυροπούλου, ο Παραολυμπιονίκης και Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως της UNICEF Αντώνης Τσαπατάκης, ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Διατροφολόγος Άννα Κοκκινοπούλου και ο chef Γιώργος Τσούλης.

Μέσα από τις συζητήσεις, η παιδική παχυσαρκία παρουσιάζεται όχι ως ένα θέμα στιγματισμού, αλλά ως μια σύνθετη πραγματικότητα που απαιτεί ενημέρωση, κατανόηση και στήριξη. Οι θεματικές των επεισοδίων κινούνται γύρω από την πρόληψη, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών, τη σημασία της αυτοεκτίμησης, τον ρόλο της άσκησης, αλλά και τις πραγματικές εμπειρίες που αναδεικνύουν την ανθρώπινη διάσταση του ζητήματος.

Η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

Το «Τροφή για Συζήτηση» υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0-17 ετών και στις οικογένειές τους, παρέχοντας δωρεάν διατροφική παρακολούθηση από διαιτολόγους – διατροφολόγους, συμβουλευτικές υπηρεσίες από παιδιάτρους, εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για γονείς και παιδιά.

Η νέα σειρά vidcast/podcast εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, και αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας.

Γιατί, τελικά, η συζήτηση γύρω από τη διατροφή, την κίνηση και την υγεία των παιδιών δεν αφορά μόνο τους ειδικούς. Αφορά κάθε οικογένεια που θέλει να χτίσει, βήμα βήμα, ένα πιο υγιές περιβάλλον για τα παιδιά της.

Πηγή: newsbeast.gr

