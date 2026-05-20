Survivor: Η στιγμή που ο Γιώργος Λιανός ανακοινώνει τον Σταύρο Φλώρο ως νικητή

Το τελευταίο συμβούλιο του Survivor προβλήθηκε απόψε στον ΣΚΑΪ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου. Ο Γιώργος Λιανός ενημέρωσε τους παίκτες για το τι ακριβώς συμβαίνει και αποκάλυψε πως νικητής του παιχνιδιού και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος με γενναιότητα δίνει μια μεγάλη μάχη.

Παράλληλα, όλοι έδωσαν ένα μεγάλο μπράβο έδωσαν όλοι στον Μάνο Μαλλιαρό ο οποίος ήταν παρών στο συμβάν κάνοντας ενημερώνοντας άμεσα την παραγωγή.

«Ένα διερχόμενο σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με την βοήθεια του Μάνου που έδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο σκάφος, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο έφτασε το ασθενοφόρο (…) Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού παιδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία τραυμάτων στην Αμερική», είπε ο Γιώργος Λιανός.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής τόνισε πως ο σταθμός και η παραγωγή θα κάνουν τα πάντα για να έχει την καλύτερη ιατρική περίθαλψη, καθώς αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειάς τους.

