Η πέτρα στα νεφρά ή νεφρολιθίαση, είναι συστάδες κρυστάλλων που σχηματίζονται από μέταλλα και άλλες ουσίες στο ουροποιητικό σύστημα. Ένα μεγάλο ποσοστό των λίθων στα νεφρά αποβάλλεται από το σώμα μέσω των ούρων, αλλά μπορεί να χρειαστούν και άλλοι μέθοδοι για την αποβολή τους.

Μία μέθοδος διαχείρισης της νεφρολιθίασης αφορά τη διατροφή, ωστόσο, απαιτεί προσοχή, καθώς ορισμένες περιπτώσεις απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Παρακάτω, θα δούμε ποιες τροφές δεν ενδείκνυνται από τους ειδικούς για πέτρα στα νεφρά.

Ο ρόλος της διατροφής



Στην περίπτωση ύπαρξης πέτρας στα νεφρά, ίσως χρειαστεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής, σύμφωνα με τις οδηγίες ενός ειδικού. Αρχικά, ο γιατρός σας θα σας συστήσει εξετάσεις αίματος και ούρων για να διαπιστώσει τι είδους παράγοντες κινδύνου μπορεί να έχετε.

Οι εξετάσεις αυτές είναι σημαντικές, καθώς υπάρχουν διαφορετικοί τύποι λίθων στα νεφρά, όπως οι λίθοι ασβεστίου και ουρικού οξέος, οι οποίοι απαιτούν εξατομικευμένη αντιμετώπιση, ώστε να αποτραπεί η επανεμφάνισή τους.

Με τη διάγνωση από τον ειδικό, θα λάβετε την απαραίτητη ενημέρωση για τις αλλαγές στη διατροφή και την ιατρική θεραπεία που χρειάζεστε για να αποτρέψετε την επανεμφάνιση των λίθων στα νεφρά.

Διατροφή για πέτρα στα νεφρά: Ποιες τροφές πρέπει να αποφύγετε



Έχοντας κατασταλάξει σε εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής με έναν ειδικό, μπορείτε να αντιμετωπίσετε τη νεφρολιθίαση. Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τις τροφές που πρέπει να αποφεύγετε, οι γενικές συστάσεις των ειδικών περιλαμβάνουν:

Περιορίστε τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε οξαλικό οξύ, όπως σπανάκι, μούρα, σοκολάτα, πίτουρο σιταριού, ξηρούς καρπούς, παντζάρι, τσάι.



Αποφύγετε την υψηλή πρόσληψη αλατιού, καθώς το νάτριο που περιέχει αυξάνει στο ασβέστιο στα ούρα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης λίθων.



Αποφύγετε τα επιπλέον συμπληρώματα ασβεστίου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ενός γιατρού.



Αποφύγετε τις υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων βιταμίνης C, καθώς υπερβολικές ποσότητες μπορεί να συμβάλλουν στην παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας οξαλικού οξέος στο σώμα.



Μετριάστε την πρωτεΐνη, καθώς οι υψηλές ποσότητες προωθεί την έκκριση περισσότερου ασβεστίου από τα νεφρά, επομένως αυτό μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό περισσότερων λίθων στα νεφρά.

Πηγές: kidney.org, my.clevelandclinic.org

