Ηράκλειο: Εκδήλωση - αφιέρωμα στον Γιάννη Σκαρίμπα από το Μουσικό Σχολείο

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σας προσκαλεί σε μία εκδήλωση της Λέσχης Φιλαναγνωσίας του συλλόγου, στα πλαίσια της συμπλήρωσης δύο χρόνων από το ξεκίνημά της, αφιερωμένη στον συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Σκαρίμπα.

Κεντρικός καλεσμένος και ομιλητής θα είναι ο φιλόλογος, ερευνητής και συγγραφέας Συμεών Σταμπουλού.

Η ομιλία-συζήτηση θα κινηθεί γύρω από το έργο του Σκαρίμπα, ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με μία μικρή παράσταση Καραγκιόζη με «σκαριμπικό» θέμα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο (Γιουβάν).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 19:00, στον Πολυχώρο Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8).

Είσοδος ελεύθερη.

