ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 22:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ηράκλειο: Εκδήλωση - αφιέρωμα στον Γιάννη Σκαρίμπα από το Μουσικό Σχολείο
Ο Γιάννης Σκαρίμπας
clock 20:25 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σας προσκαλεί σε μία εκδήλωση της Λέσχης Φιλαναγνωσίας του συλλόγου, στα πλαίσια της συμπλήρωσης δύο χρόνων από το ξεκίνημά της, αφιερωμένη στον συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Σκαρίμπα.

Κεντρικός καλεσμένος και ομιλητής θα είναι ο φιλόλογος, ερευνητής και συγγραφέας Συμεών Σταμπουλού.

Η ομιλία-συζήτηση θα κινηθεί γύρω από το έργο του Σκαρίμπα, ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με μία μικρή παράσταση Καραγκιόζη με «σκαριμπικό» θέμα από τον Γιάννη Παπαδόπουλο (Γιουβάν).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, στις 19:00, στον Πολυχώρο Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8).

Είσοδος ελεύθερη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Γιάννης Σκαρίμπας: Το "Θείο τραγί" που γεννήθηκε σαν σήμερα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γιάννης Σκαρίμπας Εκδήλωση Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis