Δήμος Χερσονήσου: Εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης του Κοψά

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και σεβασμό πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 85η Επέτειο της ιστορικής Μάχης του Κοψά. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από το Δήμο Χερσονήσου, σε αγαστή συνεργασία με την Ενορία Ταξιαρχών Ανώπολης και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής, ενώ εντάχθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο του εορτασμού για τη Μάχη της Κρήτης.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκίνησε με τον Όρθρο και την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ακολούθησαν η Δοξολογία, η Επιμνημόσυνη Δέηση, η κατάθεση στεφάνων και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των πεσόντων.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο καθηγητής κ. Κωστής Μαρκατζίνος, ο οποίος αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Μάχης του Κοψά και στη συμβολή των κατοίκων της περιοχής στην αντίσταση.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία του τόπου και της ημέρας, υπογραμμίζοντας ότι το ύψωμα του Κοψά «δεν επιτρέπει να ξεχάσουμε».

Τόνισε ότι η αντίσταση των υπερασπιστών του Κοψά πριν από 85 χρόνια αποτελεί «πράξη αξιοπρέπειας, ανδρείας και φιλοπατρίας», ενώ επεσήμανε πως η ιστορική μνήμη δεν είναι τυπικό καθήκον, αλλά «πράξη υπεύθυνη και αναγκαία, μια πράξη προστασίας του μέλλοντός μας».

Ο Δήμαρχος κάλεσε όλους να διατηρούν ζωντανή τη μνήμη των αγωνιστών και να τιμούν την ιστορία «με πράξεις και όχι μόνο με λόγια».

Μετά το πέρας της τελετής, το συγκρότημα του κ. Στέλιου Καφετζάκη παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς με τη συνοδεία ζωντανής, κρητικής μουσικής, ενώ προσφέρθηκε κέρασμα στους παρευρισκόμενους.

