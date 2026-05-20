Καλαφάτης από το ΙΤΕ: "Η Κρήτη μετατρέπεται σε κόμβο επιστημονικής πρωτοπορίας και Βιοτεχνολογίας"

Τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά επισκέφθηκε, τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας κ. Σταύρος Καλαφάτης.





Τη Δευτέρα, ο Υφυπουργός βρέθηκε στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο και συμμετείχε σε συνάντηση με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων και του Συλλόγου Ερευνητών του Ιδρύματος καθώς και Εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εξαιρετική δυναμική του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού οικοσυστήματος της Κρήτης, την αγαστή συνεργασία και συνέργεια όλων των Ιδρυμάτων, τη διαρκή υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, τις δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της καινοτομίας και τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, ενώ συζητήθηκαν και προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές και οι διοικήσεις των ιδρυμάτων.





Το ΙΤΕ εκπροσώπησε στη συνάντηση ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, καθώς και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων και των Ειδικών Δομών του ΙΤΕ, ενώ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετείχε, εκ μέρους του Πρύτανη, ο καθ. Μιχαήλ Παυλίδης, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, και εκ μέρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης, καθ. Νικόλαος Κατσαράκης.





«Είχαμε μια παραγωγική συζήτηση με το ΙΤΕ και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, με στόχο την αξιοποίηση της ερευνητικής πρωτοπορίας που καταγράφει η Κρήτη, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός εθνικού στόχου που προσδοκά να συγκεράσει την παραγωγή ερευνητικού, επιστημονικού και ακαδημαϊκού έργου μετις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, δηλαδή τη μετατροπή της γνώσης σε απτό αποτέλεσμα που θα βοηθά την επιχειρηματική δράση και την καθημερινότητα του πολίτη», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, ο οποίος τόνισε :

«Το ΙΤΕ είναι στην επιστημονική πρωτοπορία της Χώρας και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Σήμερα, υλοποιούνται εδώ σημαντικά έργα που αφορούν σε νέες κτηριακές υποδομές και εξοπλισμό, έργα τα οποία προχωρούν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Στην Κρήτη υπάρχει ένα μοναδικό ακαδημαϊκό-ερευνητικό οικοσύστημα, το οποίο μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο, με την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των Ιδρυμάτων αλλά και με την επιχειρηματική κοινότητα».

