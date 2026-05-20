ΕΠΣΗ: Επικυρώθηκαν οι βαθμολογίες - Ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο
clock 18:17 | 20/05/2026
newsroom ekriti.gr

Το Δ.Σ της ΕΠΣΗ συνεδρίασε σήμερα και κατόπιν εισηγήσεων της Επιτροπής Πρωταθλήματος προχώρησε σε αποφάσεις για την επικύρωση των βαθμολογιών και στο σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Α1 Κατηγορία: Ανέρχονται στην Γ’ Εθνική τα σωματεία Εργοτέλης (πρωταθλητής), Χερσόνησος, ΑΟ Τυμπακίου. Υποβιβάζονται στην Α2 ΕΠΣΗ τα σωματεία Λίντο και Αγία Βαρβάρα. Την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 η Α1 Κατηγορία θα γίνει με 16 ομάδες. Ημερομηνία έναρξης στις 12-13 Σεπτεμβρίου.

Α2 Κατηγορία: Ανέρχονται στην Α1 Κατηγορία τα σωματεία Νέος Ηρόδοτος (πρωταθλητής), ΟΦ Αρκαλοχωρίου, Ζαρός, Μοίρες, ΠΟΑ Β. Υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία τα σωματεία Θέρισσος και ΠΟΗ.

Την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 η Α2 Κατηγορία θα γίνει με 16 ομάδες. Ημερομηνία έναρξης στις 19-20 Σεπτεμβρίου.

Β’ Κατηγορία: Ανέρχονται στην Α2 Κατητηγορία τα σωματεία ΟΦΑΜ (πρωταθλητής), Άλογο Μαλεβιζίου, Κόροιβος (Β1 ΕΠΣΗ) και Δωριέας (πρωταθλητής), Γαρίπα, Ποσειδώνας (Β2 ΕΠΣΗ). Την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 η Β’ Κατηγορία θα γίνει σε δύο ομίλους και ο αριθμός των ομάδων σε κάθε όμιλο θα καθοριστεί με βάσει τις συμμετοχές. Ημερομηνία έναρξης στις 26-27 Σεπτεμβρίου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Η κλήρωση των πρωταθλημάτων θα γίνει στα τέλη Αυγούστου σε χώρο που έχει επιλεγεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και είναι η ταβέρνα "Λίμνη του Διγενή" στη Γέργερη με οικοδεσπότη τον κ. Γιάννη Μανιαδάκη, τον οποίο η Επιτροπή Πρωταθλήματος και προσωπικά ο πρόεδρός της κ. Κουτεντάκης ευχαριστούν θερμά για την άμεση ανταπόκριση.

ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Για την περίοδο 2026-2027 όλα τα σωματεία που μετέχουν στους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων και Κυπέλλου που διοργανώνει η ΕΠΣΗ, υποχρεούνται να έχουν στην ενδεκάδα τους ΔΥΟ (2) ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από 1-1-2006 και μεταγενέστερα.

