Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης: Θεία Λειτουργία για τους μαθητές-υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
clock 14:26 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου 2026 για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τρεις μέρες νωρίτερα την Τρίτη 26 Μαϊου και από ώρα 20.00΄ - 21.30΄το βράδυ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου Ηρακλείου, θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία για τον πνευματικό επιστηριγμό των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνισθούν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στη Θεία Λειτουργία θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

