Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για το διαζύγιό της από τον πατέρα της Δανάης Μπάρκα και τις ενοχές που ένιωθε τότε, ως προς το μεγάλωμα της κόρης της.

«Η στιγμή που αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν, ας πούμε, οι ενοχές ότι τώρα τι φταίει αυτό το παιδάκι, μια “λάθος” δική μου επιλογή, να τη χρεωθεί στο μεγάλωμά της κτλ. Βλέποντας τώρα, που είδα να έχει μεγαλώσει και κουβεντιάζοντας μαζί της, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, μου τα 'χει πάρει όλα αυτά. Δηλαδή μου λέει “εντάξει, δεν είσαι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία, τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με αγάπη και εγώ την είχα την αγάπη και από τους δύο”. Oπότε αυτό με έκανε να νιώθω λίγο πιο ανάλαφρα σε σχέση με αυτό», εξομολογήθηκε

Ο μπαμπάς της Δανάης, Νώντας Μπάρκας, είναι επιχειρηματίας. Δεν έχει σχέση με τον χώρο της showbiz και δεν κάνει συχνά δημόσιες εμφανίσεις.

