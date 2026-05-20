Σταύρος Φλώρος: Σε νέα εγχείρηση ο παίκτης του Survivor

Μία μεγάλη μάχη δίνει ο Σταύρος Φλώρο που ακρωτηριάστηκε μετά από ατύχημα στο Survivor.
Μιλώντας στο MEGA και το «Live News», ο πατέρας του 22χρονου τραυματία αποκαλύπτει: «Ο Σταύρος έχει ήδη μεταφερθεί στο κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία πρώτη επέμβαση στο δεξί πόδι και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να πραγματοποιηθεί και η επόμενη».
«Όλα μπαίνουν σε μία σειρά και θα πάνε όλα καλά. Είναι ευδιάθετος και θα γίνουν όλα όπως πρέπει», πρόσθεσε.
