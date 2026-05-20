Κρήτη: Στο δικαστήριο οι μαθητές του γυμνασίου Κολυμβαρίου για την επέτειο Γρηγορόπουλου

Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων βρέθηκαν σήμερα (20/5/2026), το πρωί, τα μέλη του 15μελούς συμβουλίου του Γυμνασίου Κολυμβαρίου, συνοδευόμενα από γονείς και κηδεμόνες, για την κατάληψη που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο τον περασμένο Δεκέμβριο, με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταγγελία του διευθυντή του σχολείου για παρακώλυση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής μονάδας λόγω της κινητοποίησης. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οι 15 μαθητές, 13 αγόρια και δύο κορίτσια, κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας συνομίλησε αρχικά με τους μαθητές και τους γονείς τους και στη συνέχεια εξέτασε ξεχωριστά κάθε παιδί. Παρά τη σχηματισθείσα δικογραφία, η υπόθεση τέθηκε τελικά στο αρχείο και δεν θα οδηγηθεί σε δικαστική διαδικασία.





Πρόκειται για τη δεύτερη αντίστοιχη υπόθεση στα Χανιά μέσα σε λίγες εβδομάδες, καθώς πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε ακολουθηθεί παρόμοια διαδικασία και για μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Χανίων.

Αντιδράσεις προκάλεσε η εξέλιξη στους γονείς των μαθητών. «Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτό που γίνεται σήμερα», δήλωσε η Άννα Κορινού, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αλικιανού, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των οικογενειών για την ποινική αντιμετώπιση της κινητοποίησης των παιδιών.

