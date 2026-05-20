ΒΟΑΚ: Τροχαίο με τραυματία - Ι.Χ ανατράπηκε στη μέση του δρόμου
clock 15:09 | 20/05/2026
newsroom ekriti.gr

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20.05.26)  στην περιοχή του Καρτερού στο Ηράκλειο και επί του ΒΟΑΚ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες  αυτοκίνητο ΙΧ εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και ανετράπη στην μέση του οδοστρτώματος.

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ για να μεταφέρει τον τραυματία στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

