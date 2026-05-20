Πανελλήνιες 2026: Ποιοι παίρνουν το επίδομα των 350 ευρώ - Οι προϋποθέσεις

Καθώς οι Πανελλήνιες 2026 πλησιάζουν, ενεργοποιείται και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος των 350 ευρώ για μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που χρειάζεται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο φοίτησής τους για να εξεταστούν.

Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής και αφορά αποκλειστικά υποψηφίους που συμμετέχουν στις εξετάσεις τη χρονιά αποφοίτησής τους.

Από το επίδομα εξαιρούνται όσοι τελικά δεν προσέλθουν στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι που συμμετέχουν μόνο σε ειδικά μαθήματα, αλλά και όσοι λάβουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλήνιες του Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μετά το τέλος των εξετάσεων μέσω των σχολείων προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι που εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από το σχολείο όπου υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής και έχουν συμμετάσχει σε όλα τα δηλωμένα μαθήματα. Το επίδομα καλύπτει κυρίως μετακινήσεις μεταξύ νησιών, από νησί προς ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και μετακινήσεις άνω των 120 χιλιομέτρων εντός της ηπειρωτικής χώρας.

Για την καταβολή της ενίσχυσης απαιτούνται, μεταξύ άλλων, βεβαίωση αποφοίτησης, πιστοποίηση χιλιομετρικής απόστασης όπου χρειάζεται και βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις από το εξεταστικό κέντρο.

