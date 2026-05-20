ΤΕΤ.20 Μαΐ 2026 15:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Σε Περιφέρεια και Δήμο ο Στέφανος Κασσελάκης (εικόνες)
Κασσελάκης
clock 12:19 | 20/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Με συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ξεκίνησε σήμερα στο Ηράκλειο η τριήμερη περιοδεία του προέδρου των «Δημοκρατών – Προοδευτικού Κέντρου» Στέφανου Κασσελάκη στην Κρήτη, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Περιφέρεια Κρήτης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την πορεία του πρωτογενούς τομέα αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες του νησιού.

Ω

Στη συνέχεια, ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα ανοιχτά ζητήματα της πόλης, τις παρεμβάσεις στις υποδομές, την κυκλοφορία, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κασσελάκης

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος κατέθεσε στεφάνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, τιμώντας τους αγωνιστές και τα θύματα της ιστορικής μάχης.

Κασσελάκης

Το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει ακόμη επισκέψεις σε Βιάννο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρι, καθώς και επαφές με αγροτικούς φορείς, εργαζόμενους στον χώρο της δημόσιας υγείας και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Ακολουθεί σήμερα το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη και Πολιτικές Εξελίξεις».

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Αντιδρούν για τις καταθέσεις των κτηνοτρόφων στην Αστυνομία

Κρήτη - κτηματολόγιο: «Ανάσα» για αγροτεμάχια που εμφανίζονται δημόσια – Τι αλλάζει η νέα τροπολογία

Μεταναστευτικό: Συνάντηση Καλοκαιρινού - Γαβαλά για το ακίνητο της ΕΑΣΗ στις Μαλάδες

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κασσελάκης Στέφανος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis