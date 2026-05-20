Ηράκλειο: Σε Περιφέρεια και Δήμο ο Στέφανος Κασσελάκης (εικόνες)

Με συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ξεκίνησε σήμερα στο Ηράκλειο η τριήμερη περιοδεία του προέδρου των «Δημοκρατών – Προοδευτικού Κέντρου» Στέφανου Κασσελάκη στην Κρήτη, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην Περιφέρεια Κρήτης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την πορεία του πρωτογενούς τομέα αλλά και τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες του νησιού.

Στη συνέχεια, ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στα ανοιχτά ζητήματα της πόλης, τις παρεμβάσεις στις υποδομές, την κυκλοφορία, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος κατέθεσε στεφάνι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για την επέτειο της Μάχης της Κρήτης, τιμώντας τους αγωνιστές και τα θύματα της ιστορικής μάχης.

Το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει ακόμη επισκέψεις σε Βιάννο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρι, καθώς και επαφές με αγροτικούς φορείς, εργαζόμενους στον χώρο της δημόσιας υγείας και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Ακολουθεί σήμερα το μεσημέρι συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος στο Ηράκλειο, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα «Δικαιοσύνη και Πολιτικές Εξελίξεις».

