Τι θα φάμε σήμερα; Εύκολη κοτόπιτα

Υλικά
- 1 έτοιμο πακέτο φύλλο κρούστας
- 500 γρ. κοτόπουλο βρασμένο και ψιλοκομμένο
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 2 κ. σ. ελαιόλαδο
- 200 γρ. κρέμα γάλακτος
- 1 αυγό
- 150 γρ. τυρί (γραβιέρα ή κεφαλοτύρι) τριμμένο
- Αλάτι και πιπέρι
- Λίγο μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)
Εκτέλεση
- Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρετε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει.
- Προσθέστε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο και ανακατεύετε για 2- 3 λεπτά ώστε να πάρει γεύση.
- Ρίξτε την κρέμα γάλακτος, αλατοπιπερώστε και προσθέστε λίγο μοσχοκάρυδο αν θέλετε. Αφήστε το μείγμα να δέσει ελαφρώς και αποσύρετε από τη φωτιά. Μόλις κρυώσει λίγο, προσθέστε το τριμμένο τυρί και το αυγό και ανακατέψτε καλά.
- Λαδώστε ένα ταψί και στρώστε τα μισά φύλλα κρούστας, αλείφοντας το καθένα με λίγο λάδι. Απλώστε τη γέμιση ομοιόμορφα και καλύψτε με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντάς τα και αυτά ένα- ένα.
- Χαράξτε ελαφρώς την επιφάνεια της πίτας και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40- 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά και να γίνει τραγανή.
- Αφήστε την κοτόπιτα να σταθεί για 10 λεπτά πριν την κόψετε, ώστε να «δέσει» καλύτερα η γέμιση.
Πηγή: newsbeast.gr
