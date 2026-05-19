Τι θα φάμε σήμερα; Ομελέτα με γλυκοπατάτες, σπανάκι και φέτα
11:10 | 19/05/2026
newsroom ekriti.gr

Υλικά (4 μερίδες)

  • 1 μεγάλη γλυκοπατάτα
  • 2 κούπες φρέσκο σπανάκι
  • 2/3 κούπας θρυμματισμένη φέτα με χαμηλά λιπαρά και λιγότερο αλάτι
  • 1/2 κούπα φρέσκα ντοματίνια, κομμένα στη μέση
  • 4 αβγά
  • 6 ασπράδια
  • ελάχιστο ελαιόλαδο
  • αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

  • Βήμα 1: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα. Παράλληλα, με τη βοήθεια ενός τρίφτη ή με ένα μαχαίρι, κόβουμε τη γλυκοπατάτα σε πολύ λεπτές φέτες.
  • Βήμα 2: Σε ένα ορθογώνιο πυρέξ ή ταψί, αλείφουμε ελαφρώς με ελαιόλαδο, απλώνουμε τις φέτες γλυκοπατάτας και τις ψήνουμε στον φούρνο για 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.
  • Βήμα 3: Βγάζουμε προσεκτικά το ταψί από τον φούρνο. Προσθέτουμε πάνω από τη γλυκοπατάτα το σπανάκι, τη φέτα και τα ντοματίνια, φροντίζοντας να πάνε παντού.
  • Βήμα 4: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα 4 αβγά και τα 6 ασπράδια, μαζί με το αλατοπίπερο. Περιχύνουμε το μείγμα πάνω από τα λαχανικά και το τυρί.
  • Βήμα 5: Ψήνουμε στους 180°C για ακόμα 25-30 λεπτά.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

  • Ενέργεια: 244 kcal
  • Υδατάνθρακες: 16,6 γρ.
  • Πρωτεΐνη: 15,8 γρ.
  • Λιπαρά: 10,3 γρ.
  • Κορεσμένα λιπαρά: 2,3 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

