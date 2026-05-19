Τι θα φάμε σήμερα; Ομελέτα με γλυκοπατάτες, σπανάκι και φέτα

Υλικά (4 μερίδες)
- 1 μεγάλη γλυκοπατάτα
- 2 κούπες φρέσκο σπανάκι
- 2/3 κούπας θρυμματισμένη φέτα με χαμηλά λιπαρά και λιγότερο αλάτι
- 1/2 κούπα φρέσκα ντοματίνια, κομμένα στη μέση
- 4 αβγά
- 6 ασπράδια
- ελάχιστο ελαιόλαδο
- αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Βήμα 1: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα. Παράλληλα, με τη βοήθεια ενός τρίφτη ή με ένα μαχαίρι, κόβουμε τη γλυκοπατάτα σε πολύ λεπτές φέτες.
- Βήμα 2: Σε ένα ορθογώνιο πυρέξ ή ταψί, αλείφουμε ελαφρώς με ελαιόλαδο, απλώνουμε τις φέτες γλυκοπατάτας και τις ψήνουμε στον φούρνο για 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.
- Βήμα 3: Βγάζουμε προσεκτικά το ταψί από τον φούρνο. Προσθέτουμε πάνω από τη γλυκοπατάτα το σπανάκι, τη φέτα και τα ντοματίνια, φροντίζοντας να πάνε παντού.
- Βήμα 4: Σε ένα μπολ χτυπάμε τα 4 αβγά και τα 6 ασπράδια, μαζί με το αλατοπίπερο. Περιχύνουμε το μείγμα πάνω από τα λαχανικά και το τυρί.
- Βήμα 5: Ψήνουμε στους 180°C για ακόμα 25-30 λεπτά.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
- Ενέργεια: 244 kcal
- Υδατάνθρακες: 16,6 γρ.
- Πρωτεΐνη: 15,8 γρ.
- Λιπαρά: 10,3 γρ.
- Κορεσμένα λιπαρά: 2,3 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
