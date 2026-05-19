Ηράκλειο - καθαριότητα: Αντίστροφη μέτρηση για να μπει ο ιδιώτης

Στην τελική της ευθεία βρίσκεται η εφαρμογή του νέου μοντέλου καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, καθώς – όπως ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός – εστάλη η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υπογραφεί η σύμβαση μέσα στις επόμενες περίπου 15 ημέρες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ενεργοποιηθεί το μεικτό σύστημα διαχείρισης της καθαριότητας σε όλο τον Δήμο.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει συνδυασμό ενίσχυσης της δημοτικής υπηρεσίας και συνεργασίας με εξωτερικό ανάδοχο, ο οποίος θα συνεισφέρει 151 εργαζόμενους, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, καθώς και πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ανάθεση αφορά συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς, με στόχο την επιτάχυνση και την αποσυμφόρηση του συνολικού έργου καθαριότητας στον Δήμο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, στον εξωτερικό συνεργάτη ανατίθεται η πλήρης αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών σε όλο το εύρος του Δήμου, καθώς και η άμεση απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων από όλες τις δημοτικές ενότητες. Επιπλέον, θα αναλάβει τις υπηρεσίες καθαριότητας στην 1η Δημοτική Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των Ενετικών Τειχών και της ευρύτερης ζώνης από το Παγκρήτιο Στάδιο έως τη Νέα Αλικαρνασσό.

Από την άλλη πλευρά, η δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας αναλαμβάνει την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων στο σύνολο του Δήμου, με εξαίρεση την 1η Δημοτική Κοινότητα, καθώς και τον οδοκαθαρισμό σε όλες τις περιοχές εκτός του ίδιου ορίου. Παράλληλα, αποκτά επιτελικό ρόλο σχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του εξωτερικού συνεργάτη.

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι με το νέο μοντέλο θα υπάρξει πιο ευέλικτη κατανομή αρμοδιοτήτων και βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, ενώ η εφαρμογή του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης.

