Κρήτη: Σχεδόν 200 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε λίγες μέρες

197 παραβάσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της Ελληνικής Αστυνομίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», κατά το διάστημα 11 έως 17 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των εντατικών τροχονομικών ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Η εκστρατεία, που έχει ως στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων αλλά και χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων), υλοποιείται με εκτεταμένους ελέγχους από όλες τις υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α., με ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγελματίες διανομείς αλλά και στις επιχειρήσεις ενοικίασης δικύκλων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 17.441 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.319 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 48 αφορούσαν εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής, καθώς και 194 παραβάσεις σε επιβάτες, ενώ καταγράφηκαν επιπλέον 919 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., αναδεικνύοντας την ευρεία έκταση του φαινομένου.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Αττική κατέγραψε 1.211 παραβάσεις, το Νότιο Αιγαίο 283, η Κρήτη 197, η Δυτική Ελλάδα 189, η Θεσσαλονίκη 168, τα Ιόνια Νησιά 118, η Θεσσαλία 83, η Στερεά Ελλάδα 60, η Πελοπόννησος 48, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 42, η Κεντρική Μακεδονία 37, η Ήπειρος 36, το Βόρειο Αιγαίο 26 και η Δυτική Μακεδονία 15.

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), το πλαίσιο κυρώσεων αυστηροποιείται σημαντικά, προβλέποντας πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων, με τις ίδιες κυρώσεις να ισχύουν και για τη μη μέριμνα προς τον επιβάτη, ενώ για τον επιβάτη προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. πρόστιμο 30 ευρώ, με τις ποινές να αυξάνονται σε περιπτώσεις υποτροπής.

