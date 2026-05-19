Μακελειό σε τζαμί: Δύο έφηβοι σκότωσαν τρία άτομα και μετά αυτοκτόνησαν

Πέντε νεκροί, μεταξύ των θυμάτων και δύο ύποπτοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ένοπλου περιστατικού που σημειώθηκε σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι η απειλή «έχει εξουδετερωθεί».

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, το αιματηρό συμβάν εκτυλίχθηκε στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, στην περιοχή Κλεϊρέμοντ της πόλης, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι πέντε άνδρες σκοτώθηκαν στο σημείο.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται δύο ύποπτοι και τρία ενήλικα θύματα.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, οι δύο δράστες φαίνεται να έδωσαν τέλος στη ζωή τους με αυτοπροκαλούμενα τραύματα από πυροβολισμό.

Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Η αστυνομία ωστόσο θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, έκανε λόγο για έγκλημα μίσους.

«Δεν υπήρξε εμπλοκή αστυνομικών με χρήση των όπλων τους», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία παραμένουν «ιδιαιτέρως πρώιμα».

Οι ύποπτοι εκτιμάται ότι ήταν 17 και 19 ετών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι το Ισλαμικό Κέντρο διαθέτει ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και πως ένας από τους νεκρούς ήταν «φύλακας ασφαλείας που εργαζόταν εκεί».

Παράλληλα, σημείωσε ότι πυροβολισμοί δέχθηκε και ένας εργάτης πρασίνου που βρισκόταν κοντά στο σημείο, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί.

Ο ίδιος περιέγραψε την κατάσταση ως «εξαιρετικά χαοτική», τονίζοντας ότι στο σημείο έσπευσαν περίπου 50 έως 100 αστυνομικοί για να ελέγξουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις νωρίτερα είχαν καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ παραμένει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ασφαλείας με την παρουσία ισχυρών δυνάμεων.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται συνεργεία έκτακτης ανάγκης, ενώ από το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, εκφράστηκε ευγνωμοσύνη προς τους πρώτους ανταποκριτές για την άμεση κινητοποίησή τους.

Το Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο θεωρείται το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ μιλά για «φρικτή κατάσταση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στηλίτευσε τη «φρικτή» κατάσταση στο Σαν Ντιέγκο, μερικές ώρες μετά τη φονική επίθεση δυο ενόπλων σε ισλαμικό τέμενος στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια.

«Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ «ενημερώθηκε» για την κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Ο Τάχα Χασάν, ιμάμης του κέντρου, είπε πως «δεν είχαμε ξαναζήσει ποτέ πριν τέτοια τραγωδία», απευθύνοντας τις «προσευχές» του στην κοινότητα των μουσουλμάνων στην πόλη. Είναι «σκανδαλώδες να γίνεται στόχος οποιοσδήποτε χώρος λατρείας», πρόσθεσε σε αγανακτισμένο τόνο.

«Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή τη φρικιαστική πράξη βίας», συμπλήρωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του συμβουλίου αμερικανοϊσλαμικών σχέσεων (CAIR) Ταζίν Νιζάμ. «Κανένας δεν θα έπρεπε να φοβάται καθώς προσεύχεται ή πάει σχολείο», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας Γουάλ διαβεβαίωσε πως οι αρχές δεν θεωρούν πως υφίσταται «περαιτέρω απειλή» μετά τον εντοπισμό των δυο φερόμενων ως δραστών νεκρών μέσα σε όχημα.

Όλα τα παιδιά που βρίσκονταν στο σχολείο είναι ασφαλή, καθησύχασε.

Στην έρευνα που διενεργείται θα έχει συμβολή η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI), σημείωσε ο κ. Γουάλ.

Η επίθεση διαπράχθηκε μια εβδομάδα πριν από την Έιντ αλ Άντχα («εορτή της θυσίας»).

Η ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ είναι τεταμένη αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Ούτως ή άλλως όμως, με περισσότερα πυροβόλα όπλα απ’ ό,τι κατοίκους σε κυκλοφορία, η χώρα καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη θανάτων από σφαίρες σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου.

Οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων παραμένουν αέναη μάστιγα στις ΗΠΑ, την οποία η μια κυβέρνηση μετά την άλλη αποδεικνύεται ανίκανη να αντιμετωπίσει, καθώς το λόμπι των κατασκευαστών και των εμπόρων όπλων χαρακτηρίζεται πανίσχυρο, ενώ πολλοί Αμερικανοί παραμένουν απόλυτα προσηλωμένοι στα όπλα τους.

Το 2025, σχεδόν 15.000 άνθρωποι–χωρίς να λογαριάζονται καν οι αυτοκτονίες–έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες, σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει ο εξειδικευμένος ιστότοπος Gun Violence Archive.

