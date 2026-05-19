Premier League: Αγκαλιά με τον τίτλο η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο της υποβιβασμένης Μπέρνλι στο Λονδίνο και βρίσκεται 90 λεπτά μακριά από τον πρώτο της τίτλο στην Premier League μετά το 2004. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα είναι στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι που αντιμετωπίζει απόψε (19/5) τη Μπόρνμουθ και σε περίπτωση απώλειας «στέλνει» τον τίτλο απευθείας στο «Έμιρεϊτς». Εάν νικήσει, όμως, τότε η Άρσεναλ θα πρέπει να πάρει τους τρεις βαθμούς εναντίον της Κρίσταλ Πάλας την Κυριακή (24/5, 18:00) στην τελευταία αγωνιστική. Στο «Σέλχαρστ Παρκ», μόλις 18 χιλιόμετρα νότια από την έδρα της, η ομάδα του βόρειου Λονδίνου έχει ραντεβού με την Ιστορία.

Οι «Κανονιέρηδες» δυσκολεύτηκαν, όπως ήταν φυσιολογικό. Δεν είναι και λίγο να ξέρεις ότι κάθε λάθος απόφαση μπορεί να χαλάσει το «πάρτι» που ο σύλλογος περιμένει εδώ και 22 χρόνια. Ομως βρήκαν τη λύση με τον τρόπο ο οποίος υπήρξε «σήμα κατατεθέν» τους σε όλη τη σεζόν: μια στατική φάση! Κόρνερ ο Σάκα, κεφαλιά με εντυπωσιακό άλμα ο Χάβερτς και 1-0 στο 37΄. Το άγχος κυριάρχησε στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μια «φτωχή» νίκη. Αυτό σημαίνει πως οριστικά μειονεκτούν σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Σίτι αλλά εξακολουθούν να κρατούν την τύχη τους στα δικά τους χέρια.





Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 37ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:





Άστον Βίλα-Λίβερπουλ 4-2

(42' Ρότζερς, 57', 73' Γουότκινς, 89' ΜακΓκιν - 52', 90'+2' Φαν Ντάικ)

Μάντσεστερ Γ.-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-2

(5' Σο, 56' Κούνια, 76' Μπεμό-54' Μοράτο, 78' Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπρέντφορντ-Κρίσταλ Πάλας 2-2

(40', 88' Ουατάρα-6' Σαρ, 52' Γουόρτον)

Έβερτον-Σάντερλαντ 1-3

(43' Ρολ-59' Μπρόμπεϊ, 81' Λε Φι, 90'+ Ισιντορ)

Λιντς-Μπράιτον 1-0

(90'+ Κάλβερτ-Λιούιν)

Γουλβς-Φούλαμ 1-1

(25' Μανέ-45'+ Ρόμπινσον)

Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ 3-1

(15' Βόλτεμαντε, 19΄, 65' Οσούλα - 69' Καστεγιάνος)

Άρσεναλ-Μπέρνλι 1-0

(37΄ Χάβερτς)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι 19/05

Τσέλσι-Τότεναμ 19/05





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 37 αγώνες)



Άρσεναλ 79 --Champions League--



Μάντσεστερ Σίτι 77 * --Champions League--



Μάντσεστερ Γ. 68 --Champions League--



Άστον Βίλα 62



Λίβερπουλ 59



Μπόρνμουθ 55 *



Μπράιτον 53



Μπρέντφορντ 52



Σάντερλαντ 51



Τσέλσι 49 *



Νιούκαστλ 49



Έβερτον 49



Φούλαμ 49



Λιντς 47



Κρίσταλ Πάλας 45



Νότιγχαμ Φόρεστ 43



Τότεναμ 38 *



Γουέστ Χαμ 36



Μπέρνλι 21 --Υποβιβάστηκε--



Γουλβς 19 --Υποβιβάστηκε--

