Ηράκλειο: Τροχαίο με 23χρονο στο Τσαλικάκι

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου διεκομίσθη νωρίτερα το πρωί ένας νεσρός άνδρας έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Τσαλικάκι με τον 23χρονο να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά.

Επί τόπου βρέθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

