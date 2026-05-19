Κρήτη: Χρέος 270.000 ευρώ “κυνηγά” ηλικιωμένο εγγυητή δανείων

Αντιμέτωπος με απαίτηση καταβολής χρέους ύψους 270.000 ευρώ βρέθηκε ηλικιωμένος συνταξιούχος από την Κρήτη, ο οποίος είχε υπογράψει ως εγγυητής σε τραπεζικά δάνεια που είχαν λάβει οι θυγατέρες του και πλέον, σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δέχεται έντονες πιέσεις από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων για την άμεση εξόφληση του ποσού.

Ο ηλικιωμένος, που είναι συνταξιούχος γήρατος με χαμηλό εισόδημα και περιορισμένη περιουσιακή κατάσταση, προσέφυγε στην Ένωση ζητώντας νομική υποστήριξη, έχοντας παραλάβει εξώδικη πρόσκληση με την οποία καλείται να αποπληρώσει το συνολικό ποσό, διαφορετικά – όπως αναφέρεται – κινδυνεύει με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, μεταξύ αυτών κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κόρες του έχουν ήδη ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις που προβλέπονται από τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Παρά ταύτα, η εταιρεία διαχείρισης στράφηκε και κατά του εγγυητή, αποστέλλοντας μάλιστα μαζί με το εξώδικο και κατάλογο δικηγορικών γραφείων της Αθήνας που συνεργάζονται με την εταιρεία, γεγονός που – όπως επισημαίνεται – επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ψυχολογική κατάσταση του ηλικιωμένου.

Η συνολική περιουσία του συνταξιούχου, σύμφωνα με την Ένωση, δεν ξεπερνά τις 70.000 ευρώ, ενώ ήδη συνεισφέρει οικονομικά στις υποχρεώσεις των παιδιών του, καταβάλλοντας περίπου 500 ευρώ κάθε μήνα, ποσό που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή του διαβίωση.

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει ακόμη ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο εξωδικαστικής ρύθμισης, χωρίς όμως να διαπιστωθεί δυνατότητα βιώσιμης συμφωνίας με βάση τα οικονομικά δεδομένα του εγγυητή. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, προτάθηκε ως έσχατη λύση η διαδικασία της οικειοθελούς πτώχευσης, μέσω της οποίας ο ηλικιωμένος θα μπορούσε, μετά την παρέλευση τριών ετών από τη σχετική δικαστική απόφαση, να απαλλαγεί από τα χρέη και να ξεκινήσει εκ νέου χωρίς οικονομικές εκκρεμότητες.

