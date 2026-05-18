Oικονομάκου - Τσερέλα: «Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο», δηλώνει ο ιερέας που τους πάντρεψε
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 16 Μαΐου, επιλέγοντας για την τελετή τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην ιστορική γειτονιά της Πλάκας.

Ο  ιερέας που τέλεσε το μυστήριο παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

«Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες», είπε αρχικά.

«Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα…».

