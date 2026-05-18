Caretta caretta: Έναρξη για την περίοδο ωοτοκίας - Οι πρώτες φωλιές για το 2026 είναι γεγονός!

Το καλοκαίρι ξεκίνησε και επίσημα στις ελληνικές παραλίες με τα πρώτα χαρακτηριστικά ίχνη στην άμμο! Οι πρώτες φωλιές της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα ( Caretta caretta ) για το 2026 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του ΑΡΧΕΛΩΝ, στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκι του Κυπαρισσιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα της Ζακύνθου.

Για τον ΑΡΧΕΛΩΝ, η εμφάνιση των πρώτων φωλιών σηματοδοτεί την έναρξη μίας ακόμη απαιτητικής αλλά αισιόδοξης περιόδου προστασίας των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Κάθε καλοκαίρι, ο ΑΡΧΕΛΩΝ υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χλμ. παραλιών ωοτοκίας στον Κόλπο Λαγανά Ζακύνθου και τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, αλλά και στην Κορώνη, τον Λακωνικό Κόλπο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Κόλπο της Μεσσαράς στην Κρήτη. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για τις υπόλοιπες παραλίες, όπου αναμένουμε από μέρα σε μέρα τις πρώτες φωλιές!

Αν βρεθείς σε παραλία ωοτοκίας: Πώς μπορείς να βοηθήσεις

Καθώς ξεκινά η περίοδος ωοτοκίας, η συμπεριφορά όλων μας στις παραλίες μπορεί να κάνει τη διαφορά για την επιβίωση των θαλάσσιων χελωνών. Αν δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι ή βρεθείς σε παραλία ωοτοκίας:

Απομάκρυνε ομπρέλες, ξαπλώστρες και λοιπό εξοπλισμό μετά τη δύση του ηλίου.

Σβήσε ή κάλυψε τα φώτα που είναι ορατά από την παραλία και απόφυγε τη νυχτερινή παραμονή κοντά στις φωλιές.

Μην ανάβεις φωτιές στην παραλία τη νύχτα.

Μην ξεσκάβεις φωλιές και μην αγγίζεις αυγά ή χελωνάκια.

Μη μετακινείς τη σήμανση, τους προστατευτικούς κλωβούς ή τους διαδρόμους εκκόλαψης.

Απόφυγε τη χρήση τροχοφόρων στην παραλία.

Μείωσε ταχύτητα με σκάφος κοντά σε παραλίες ωοτοκίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλιές, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις.

Σποραδικές φωλιές: Γίνε «πολίτης-επιστήμονας» (Citizen Science)

Παρότι οι περισσότερες θηλυκές χελώνες επιστρέφουν στις παραλίες όπου γεννήθηκαν, ορισμένες δημιουργούν φωλιές σε νέες ή άγνωστες ακτές. Οι λεγόμενες «σποραδικές φωλιές» μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε παραλία της Ελλάδας. Η καταγραφή τους βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλάσσιων χελωνών. Για τον λόγο αυτό, ο ΑΡΧΕΛΩΝ καλεί πολίτες και επισκέπτες να συμβάλουν ενεργά στην προστασία τους.

Εάν βρεις χελώνα να ωοτοκεί, ίχνη ή φωλιά που δεν βρίσκεται σε περιοχή που παρακολουθείται καθημερινά από τους εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ:

Μην ενοχλήσεις τη χελώνα. Τα φώτα, οι φωτογραφίες με φλας και οι δυνατοί θόρυβοι μπορεί να τη τρομάξουν.

Μην αγγίξεις ή αλλοιώσεις τη φωλιά.

Σημείωσε την ακριβή τοποθεσία χρησιμοποιώντας ορόσημα ή συντεταγμένες GPS.

Τράβηξε φωτογραφίες μόνο αφού η χελώνα επιστρέψει στη θάλασσα.

Δήλωσε το περιστατικό στον ΑΡΧΕΛΩΝ μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Καταγραφής Σποραδικής Φωλιάς .

Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, επικοινώνησε άμεσα με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ: 6941 511 511

Ας βοηθήσουμε όλοι μαζί να παραμείνουν οι ελληνικές θάλασσες και ακτές ένας ασφαλής βιότοπος για την Caretta caretta και αυτό το καλοκαίρι!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρικά Γραφεία: Σόλωνος 113, 106 78 Αθήνα,