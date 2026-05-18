Ουρές, ξύλο, δακρυγόνα: Χάος σε Αμερική και Ευρώπη για... ένα ρολόι 400 ευρώ (βίντεο)

Ουρές, ξύλο, δακρυγόνα: Σκηνές χάους και επεισοδίων δημιουργήθηκαν σε Βρετανία, Ευρώπη και ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο μετά την κυκλοφορία της νέας συλλεκτικής έκδοσης ρολογιού της Swatch σε συνεργασία με τον πολυτελή οίκο Audemars Piguet.

Χιλιάδες ήταν αυτοί που κατασκήνωσαν κυριολεκτικά έξω από τα καταστήματα για ημέρες, ελπίζοντας να αποκτήσουν ένα από τα ρολόγια «Royal Pop» αξίας 400 ευρώ.

Πολύ γρήγορα όμως η κατάσταση μετατράπηκε σε χάος, με ξύλο και σπρωξίματα μεταξύ των επίδοξων αγοραστών ενώ αστυνομικοί με σκύλους προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την τάξη.

Για παράδειγμα, στη Βρετανία αναφέρθηκαν επεισόδια στο Λονδίνο, το Κάρντιφ, το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Λίβερπουλ και το Σέφιλντ, καθώς εκατοντάδες προσπαθούσαν μανιωδώς να αποκτήσουν τα πολύχρωμα ρολόγια, τα οποία ήδη μεταπωλούνται στο διαδίκτυο για χιλιάδες λίρες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν πλήθη να σπρώχνουν και να περνούν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα έξω από το κατάστημα της Swatch στο Λονδίνο, το Σάββατο το πρωί. Το χάος ανάγκασε τους αστυνομικούς να επιβάλουν μέτρα ενώ το κατάστημα αναγκάστηκε να κλείσει και ενημέρωσε πως δεν θα πουλά τα ρολόγια εκεί.

Αργότερα η Swatch ανακοίνωσε ότι όλα τα καταστήματα στο Λονδίνο, καθώς και εκείνα σε Λίβερπουλ, Μπέρμιγχαμ, Σέφιλντ και Γλασκώβη, δεν θα άνοιγαν.

Καταστήματα έκλεισαν επίσης στο Μάντσεστερ και στο Λίβερπουλ, μετά από βίαια επεισόδια. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν συμπλοκές καθώς κόσμος όρμησε με το που άνοιξαν οι πόρτες. Βίντεο δείχνουν εκατοντάδες να σπρώχνονται βίαια, να πετούν καρέκλες.

Μάρτυρες περιέγραψαν «απόλυτο πανδαιμόνιο» σύμφωνα με την Daily Mail, καθώς οι εξαντλημένοι φρουροί ασφαλείας δυσκολεύονταν να ελέγξουν το πλήθος.

Επεισόδια και στην Ευρώπη

Στο Παρίσι, αστυνομικοί φέρονται να χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να ελέγξουν πλήθος περίπου 300 ατόμων έξω από κατάστημα της Swatch, αφού προκλήθηκαν ζημιές στη πρόσοψη του καταστήματος.

Police dogs deployed to control frenzied crowds stampeding for ultra-rare Swatch watches worth up to £15,000 each







Chaos erupted at Swatch stores worldwide as scalpers queued for days for a tiny limited run of just 335 special-edition timepieces.







Shocking footage shows huge… pic.twitter.com/ok9NNzhRGm — G R I F T Y (@GriftReport) May 17, 2026

Στο Μιλάνο της Ιταλίας ξέσπασαν καβγάδες έξω από κατάστημα της Swatch την ώρα του ανοίγματος, ενώ στην Ολλανδία η αστυνομία επενέβη σε εμπορικό κέντρο κοντά στη Χάγη, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι έξω από άλλο κατάστημα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Οι ολλανδικές αρχές δήλωσαν ότι η ατμόσφαιρα είχε γίνει τεταμένη, με καβγάδες μεταξύ εξοργισμένων πελατών αφού το κατάστημα δεν άνοιξε.

Τα καταστήματα Swatch σε Άμστερνταμ και Ουτρέχτη παρέμειναν επίσης κλειστά την Κυριακή, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε θα ανοίξουν ξανά.

Φρενίτιδα και στις ΗΠΑ

Ο πανικός εξαπλώθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλήθη συγκεντρώθηκαν έξω από το κατάστημα της Swatch στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Ο Τζον ΜακΙντός, που περίμενε στην ουρά από την Τετάρτη, περιέγραψε το χάος στο άνοιγμα ως «σαν mosh pit» - που γίνονται σε πανκ και μέταλ συναυλίες. Ο ΜακΙντός παραδέχτηκε ότι σκόπευε να μεταπωλήσει το ρολόι σχεδόν αμέσως για κέρδος. Άλλος πελάτης, που συστήθηκε ως Μακ, είπε ότι περίμενε πέντε ημέρες στην ουρά πριν καταφέρει να μπει. «Ήταν αρκετά χαοτικά… άγρια κατάσταση, αλλά κατάφερα να μπω», είπε. «Η λιανική τιμή είναι περίπου 400 δολάρια — μόλις πούλησα ένα για 4.000 δολάρια.»

Μεταπώληση έως και 3.000 λίρες

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, ορισμένοι πωλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ήδη αναρτήσει τα ρολόγια στο διαδίκτυο για έως και 3.000 λίρες — παρότι η επίσημη τιμή λιανικής είναι μόλις 335 λίρες.

Η συνεργασία έχει προκαλέσει τεράστια ζήτηση επειδή τα ρολόγια Audemars Piguet συνήθως κοστίζουν πάνω από 15.000 λίρες, καθιστώντας την έκδοση της Swatch τη μοναδική ευκαιρία για πολλούς συλλέκτες να αποκτήσουν κάτι που θυμίζει τα διάσημα σχέδια της πολυτελούς μάρκας.

Καθώς αυξανόταν η κριτική για τα επεισόδια έξω από τα καταστήματα, η Swatch κάλεσε τους πελάτες να μην συρρέουν μαζικά στα καταστήματα ενημερώνοντας ότι η συλλογή Royal Pop θα παραμείνει διαθέσιμη για αρκετούς μήνες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Αγωνία για 51χρονο που έχει εξαφανιστεί από τις 14 Μαϊου

Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ - Συλλήψεις για εκβιασμούς με φόντο επιδοτήσεις

Ρευστό το πολιτικό σκηνικό - Τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα