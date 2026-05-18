Κρήτη- επιδοτήσεις: Εκβιασμοί και ζωοκλοπές - Η δικογραφία - φωτιά που «καίει» το κύκλωμα

Σχεδόν 580.000 ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις εκτιμάται πως αποκόμισε το κύκλωμα που βρίσκεται στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι διωκτικές Αρχές. Η υπόθεση, που απλώνεται από το Ρέθυμνο μέχρι τα Βορίζια και συνδέεται με καταγγελίες για εκβιασμούς, ζωοκλοπές και καταστροφές περιουσιών, θεωρείται μία από τις πιο σοβαρές έρευνες των τελευταίων ετών γύρω από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι δύο άνδρες που φέρονται ως βασικά πρόσωπα της υπόθεσης εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της ομάδας.

Την ίδια ώρα, τρεις ακόμη κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η υπόθεσή τους θα πάρει τον δρόμο της τακτικής Δικαιοσύνης σε επόμενη δικάσιμο.

Στο κάδρο της έρευνας βρίσκεται και ένας ακόμη συγγενής των βασικών κατηγορουμένων, ο οποίος συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο, εξηγώντας έτσι γιατί δεν είχε παρουσιαστεί μαζί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες στο Δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ομάδα φέρεται να δήλωνε εκτάσεις που είτε δεν της ανήκαν είτε δεν χρησιμοποιούνταν νόμιμα, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η πρακτική αυτή εφαρμοζόταν επί σειρά ετών και αν το πραγματικό οικονομικό όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί.

Παράλληλα, στο φάκελο της δικογραφίας περιλαμβάνονται αναφορές για πιέσεις προς ιδιοκτήτες γης, απειλές αλλά και φθορές σε περιουσίες ανθρώπων που φέρονται να αρνήθηκαν να συνεργαστούν ή να παραχωρήσουν εκτάσεις για τις δηλώσεις επιδοτήσεων.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια «κομπίνα της στιγμής». Μιλάμε για ιστορία που φαίνεται να είχε ρίζες βαθιές, σαν παλιό αγκάθι στην κρητική γη.

