Στις κλήσεις της Εθνικής Νέων τέσσερις ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ

Η Εθνική Νέων θα παραταχτεί με αρκετούς ποδοσφαιριστές από τον ΟΦΗ, στις επόμενες αγωνιστικές της υποχρεώσεις, καθώς τέσσερις ποδοσφαιριστές συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη

Οι Λαγουδάκης, Καινουργιάκης, Χνάρης και Σιτμαλίδης κλήθηκαν να ενισχύσουν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα τόσο στα φιλικά παιχνίδια με Κύπρο και Αγγλία, όσο και στην προκριματική φάση του EURO.

Οι δύο φιλικές αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στην Κύπρο, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει αρχικά την Κύπρο στις 27 Μαΐου και στη συνέχεια την Αγγλία στις 28 Μαΐου.

Ακολούθως, η Εθνική Νέων θα συμμετάσχει στον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO, με τους αγώνες να φιλοξενούνται στην Τούμπα από τις 3 έως τις 9 Ιουνίου, απέναντι σε Σερβία, Πορτογαλία και Καζακστάν.

Η παρουσία τεσσάρων παικτών από τον ΟΦΗ στις κλήσεις αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της προόδου που καταγράφεται στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, με τους νεαρούς ποδοσφαιριστές να κερδίζουν συνεχώς εμπειρίες και αναγνώριση σε διεθνές επίπε