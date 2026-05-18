Κτηματολόγιο – Νέα Αλικαρνασσός: Κορυφώνεται η αγωνία εν όψει της ανάρτησης της 25ης Μαΐου

Κορυφώνεται η αγωνία στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού εν όψει της επικείμενης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει σε εκατοντάδες ιδιοκτησίες για την οποία ο πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου Αλέξανδρος Τσουλφάς ζητά έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου.

Το επίμαχο θέμα της κτηματογράφησης συζητείται στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο σχετικής ερώτησης που έχει κατατεθεί από τη μείζονα αντιπολίτευση ενώ την ίδια ώρα η τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού είναι ανάστατη καθώς υπάρχουν δεκάδες ανοικτά ζητήματα για περίπου 800 διαφορετικές ιδιοκτησίες.

Όπως είναι γνωστό, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες θα αναρτηθούν στις 25 Μαΐου 2026 στο γραφείο Κτηματογράφησης και θα παραμείνουν αναρτημένα επί δύο μήνες.

Αυτός ο ζωτικός χρόνος, το Τοπικό Συμβούλιο της Νέας Αλικαρνασσού, αξιολογεί ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί για να δοθούν απαντήσεις και κυρίως να βρεθεί ένα πλαίσιο για τη διαχείριση του ζητήματος της κτηματογράφησης στις «γκρίζες ζώνες» όπου διαπιστώνονται είτε καταπατήσεις είτε είναι εγκλωβισμένες πολλές ιδιοκτησίες στα προβλήματα της διπλής διανομής εκτάσεων που παραχωρήθηκαν στη Νέα Αλικαρνασσό το 1932, και στη συνέχεια οι ίδιες εκτάσεις αναδιανεμήθηκαν ξανά σε πολίτες με μεταγενέστερες διανομές του Υπουργείου Γεωργίας κατά τη χρονική περίοδο 1955-1956.

Όλα αυτά όπως είναι φυσικό επειδή δε λύθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει ένα φαύλο κύκλο που απαιτεί πολιτική λύση μέσα από νομοθετική ρύθμιση την οποία έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει ακόμα απαντήσει.

Σε πρώτο επίπεδο ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Νέας Αλικαρνασσού ζητά τη σύγκλιση ειδικής συνεδρίασης ανάμεσα στους νομικούς συμβούλους του Κτηματολογίου και τη νομική υπηρεσία του Δήμου ώστε να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα και να διασφαλιστούν οι πολίτες που έχουν τίτλο ιδιοκτησίας στα χέρια τους και να μην είναι ευάλωτοι σε ότι αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα -Χωρίς τέλος οι αυξήσεις των τιμών