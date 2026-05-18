Akylas: Ο λόγος που ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ

O Akylas μέσα από ένα μήνυμά του αποκάλυψε τον λόγο που δεν κατάφερε να βρεθεί στην προγραμματισμένη του εμφάνιση στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως ξύπνησε με πυρετό και έντονη αδυναμία.

«Καλημέρα καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο! Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.

Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα που μου στέλνετε (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω ακόμα όλα). Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο @prwianseEidon για την Πέμπτη 21/5», έγραψε χαρακτηριστικά.

