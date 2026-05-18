ΚΥΣΕΑ: Αποφάσεις για φρεγάτες Bergamini και MEKO -Επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο

Επιστρέφουν στις έδρες τους οι συστοιχίες των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που είχαν αναπτυχθεί στην Κάρπαθο και στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, όπως αποφάσισε σήμερα Δευτέρα 18 Μαϊου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη σημερινή συζήτηση, το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε να προχωρήσει η Ελληνική Δημοκρατία στην ολοκλήρωση των συζητήσεων με τους Ιταλούς για την προμήθεια 2+2 φρεγατών τύπου Bergamini από την Ιταλία.

Πρόκειται για πολεμικό πλοίο που ναυπηγήθηκε με κοινά σχέδια Ρώμης και Παρισίων και στην Γαλλία είναι γνωστή ως φρεγάτα Fremm. Η παραλαβή των πρώτων δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών τοποθετείται περί το 2028.

Έπειτα από εισήγηση του Νίκου Δένδια το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε επίσης να προχωρήσει ο εκσυγχρονισμός των 4 γερμανικών φρεγατών τύπου MEKO. Πρόκειται για τα πολεμικά πλοία Ύδρα, Σπέτσαι, Ψαρά και Σαλαμίς, το πρώτο εκ των οποίων παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 1992.

Έπειτα από 34 χρόνια υπηρεσίας (η νεότερη φρεγάτα του τύπου είναι η Σαλαμίς και παρελήφθη το 1999), οι φρεγάτες MEKO αναμένεται να υποστούν μια σημαντική αναβάθμιση που ενδεχομένως ξεκινήσει μέσα στο 2027 και επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2030.

Σε επόμενη συνεδρίαση η Ασπίδα του «Αχιλλέα»

Τα μέλη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας συζήτησαν και για το μείζον θέμα της προμήθειας των αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας που θα συναποτελέσουν τον σχεδιαζόμενο αντιαεροπορικό «θόλο» που έχει αποκληθεί «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις διαρκούν περίπου 3 χρόνια, οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη ούτε και έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός ή η επιλογή των εταιρειών που θα προκύψουν μέσω short list για την προμήθεια των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τα αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα.

