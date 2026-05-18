Κρήτη: Στο Αυτόφωρο την Τετάρτη ο 47χρονος για τον ξυλοδαρμό του ΑμεΑ γιου του

Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων οδηγήθηκε σήμερα, Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, ο 47χρονος πατέρας που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου γιου του, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία (79% στο φάσμα του αυτισμού). Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την προσεχή Τετάρτη, 20 Μαΐου, προκειμένου να προσέλθουν να καταθέσουν οι μάρτυρες.

Σε βάρος του 47χρονου ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χανίων άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή απειλή. Μέχρι τη δίκη, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει την οικογενειακή εστία, τη σύζυγο και το παιδί του.

Το χρονικό της καταγγελίας

Η υπόθεση ήρθε στο φως την Κυριακή, μετά από επίσημη καταγγελία που υπέβαλε η 46χρονη σύζυγος του κατηγορουμένου στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 47χρονος φέρεται να χτύπησε με τα χέρια του τον έφηβο γιο του στο κεφάλι και στο σώμα.

Η μητέρα του 16χρονου κατέθεσε στις αρχές ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αλλά για μια συνεχιζόμενη κατάσταση κακοποίησης. Μάλιστα, κατήγγειλε ότι τον περασμένο Απρίλιο ο πατέρας είχε τιμωρήσει το παιδί κλειδώνοντάς το μέσα σε αποθήκη του σπιτιού τους.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του άνδρα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία για την υποστήριξη της μητέρας και του ανήλικου θύματος.

