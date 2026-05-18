Ηράκλειο: Καθημερινός εφιάλτης η μετακίνηση στο κέντρο με αυτοκίνητο

Σε καθημερινό μαρτύριο έχει μετατραπεί η μετακίνηση στο κέντρο του Ηρακλείου, με οδηγούς, επαγγελματίες, εμπόρους και επισκέπτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πόλη που μοιάζει να μην μπορεί πλέον να “σηκώσει” τον όγκο των οχημάτων και των αναγκών της.

Η εικόνα που επικρατεί ειδικά τις πρωινές αλλά και τις μεσημεριανές ώρες είναι αποκαρδιωτική. Η πρόσβαση στο κέντρο γίνεται με δυσκολία, η εύρεση θέσης στάθμευσης αγγίζει τα όρια της… τύχης, ενώ οι ουρές αυτοκινήτων στις βασικές αρτηρίες της πόλης θυμίζουν μεγάλες μητροπόλεις που εδώ και χρόνια έχουν ξεπεράσει τα όριά τους.

Και όλα αυτά την ώρα που η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση σε μια πόλη που εδώ και καιρό «φωνάζει» ότι χρειάζεται σοβαρό κυκλοφοριακό σχεδιασμό.

Το κέντρο γίνεται απροσπέλαστο

Για έναν πολίτη που θέλει να κατέβει στο κέντρο για μια βόλτα, για ψώνια ή ακόμη και για μια σύντομη δουλειά, η κατάσταση μοιάζει αποτρεπτική.

«Δεν μπορείς να πας πουθενά», λένε χαρακτηριστικά οδηγοί που καθημερινά εγκλωβίζονται στην κίνηση, αναζητώντας μάταια μια θέση στάθμευσης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην πρόσβαση και στη στάθμευση. Η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική πραγματικότητα, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επαγγελματίες του κέντρου, οι οποίοι βλέπουν την εμπορική κίνηση να επηρεάζεται άμεσα.

Οι έμποροι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που αποθαρρύνει τον κόσμο να κατέβει στο κέντρο της πόλης. Όπως υποστηρίζουν, πολλοί πολίτες αποφεύγουν πλέον ακόμη και να κάνουν τα ψώνια τους στο Ηράκλειο, καθώς γνωρίζουν ότι θα χρειαστούν ακόμη και δεκάδες λεπτά μόνο και μόνο για να βρουν πού να αφήσουν το αυτοκίνητό τους.

«Λουκέτο» στα υπαίθρια δημοτικά πάρκινγκ

Το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο έντονο μετά το κλείσιμο των υπαίθριων δημοτικών πάρκινγκ, έπειτα από απόφαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Παρότι σε αρκετούς χώρους εξακολουθούν να σταθμεύουν οχήματα, η πραγματικότητα είναι ότι εκατοντάδες θέσεις που εξυπηρετούσαν καθημερινά το κέντρο έχουν ουσιαστικά χαθεί, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, ούτε τα ιδιωτικά πάρκινγκ μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση, καθώς σε ώρες αιχμής η πληρότητα χτυπά «κόκκινο».

Οι έμποροι ζητούν λύσεις τώρα

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου επιμένουν ότι χρειάζονται άμεσα παρεμβάσεις και κυρίως δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης περιμετρικά της πόλης.

Η πρόταση που επανέρχεται συνεχώς στο τραπέζι αφορά τη λειτουργία χώρων park and ride, όπου οι οδηγοί θα μπορούν να αφήνουν τα οχήματά τους και στη συνέχεια να μετακινούνται προς το κέντρο είτε με μίνι μπας είτε πεζή.

Παράλληλα, οι έμποροι υπενθυμίζουν ότι εδώ και καιρό έχει γίνει συζήτηση για τη διάθεση περίπου 800 θέσεων ολιγόωρης στάθμευσης, στις οποίες έχει αναφερθεί η δημοτική αρχή, χωρίς ωστόσο – όπως τονίζουν – να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ουσιαστική εφαρμογή.

«Η πόλη δεν αντιμετωπίζεται σαν μεγάλη πόλη»

Σημαντικά προβλήματα καταγράφουν καθημερινά και οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Όπως λένε, οι πεζοδρομήσεις σε συνδυασμό με την αδράνεια των τεχνικών υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα στο κυκλοφοριακό.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι το Ηράκλειο πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί ως μια σύγχρονη μεγάλη πόλ η, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό και υποδομές που να εξυπηρετούν πραγματικά τους πολίτες.

«Η καλύτερη πόλη είναι η φιλική πόλη προς τους πολίτες», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Τα σημεία όπου «κολλάει» καθημερινά η πόλη

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται καθημερινά:

στην έξοδο της εθνικής οδού προς το Γιόφυρο,

στη λεωφόρο Κνωσού, ιδιαίτερα στο ύψος του Πεντεβή και των φωτεινών σηματοδοτών,

στην παραλιακή λεωφόρο,

στην περιοχή της πλατείας 18 Άγγλων,

αλλά και σε αρκετούς ακόμη βασικούς οδικούς άξονες του Ηρακλείου.

Οι ώρες αιχμής μετατρέπουν τις μετακινήσεις σε πραγματική δοκιμασία νεύρων, με την κατάσταση να γίνεται ακόμη πιο δύσκολη κατά την επιστροφή των εργαζομένων από τις δουλειές τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Έρευνα για κακοποίηση ανήλικου με αυτισμό – Καταγγελίες για ξυλοδαρμούς και εγκλεισμό

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα