ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 14:15
ΠΑΣΟΚ: Άμεσος εξορθολογισμός των συντάξεων χηρείας και κατάργηση των μειώσεων
clock 12:21 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

«Η υπ’ αριθμ. 699/2026 απόφαση του Α’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει συνταγματική τη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που προβλέπει τη χορήγηση μόνο μίας εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων, υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει πιστά τις περικοπές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, αφού όχι μόνο διατήρησε αλλά με εγκυκλίους υλοποίησε τις περικοπές στις συντάξεις λόγω θανάτου» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Πρωθυπουργός δεν δεσμευόταν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου; Μάλλον τυχαία ξέχασε να αναφερθεί σε αυτήν τη δέσμευση προχθές, που καυχιόταν για τα επιτεύγματα και τη συνέπεια του«, συμπλήρωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση: άμεσος εξορθολογισμός των συντάξεων χηρείας και κατάργηση των μειώσεων» καταλήγει η ανακοίνωση.

