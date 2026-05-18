Ο Σταύρος Φλώρος ανάρτησε το πρώτο του βίντεο από το νοσοκομείο

Ο παίκτης του φετινού Survivor 2026 Σταύρος Φλώρος ανέβασε στα social media του το πρώτο του βίντεο από το νοσοκομείο και ευχαρίστησε τον κόσμο και τόνισε πως είναι χαμογελαστός λόγω της δύναμης που δίνουν καθημερινά

«Επιτέλους ήρθε η ώρα για να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Γίνεται χαμός, στέλνουν μηνύματα σε μένα, στους γονείς μου, στα αδέλφια μου, είναι πανέμορφο αυτό που ζω αυτές τις μέρες. Μου έχετε δώσει πάρα πολλή δύναμη και γι' αυτό χαμογελάω τόσο πολύ.

Μου έχετε δώσει πάρα πολλή αγάπη. Πάνε καλά τα πράγματα, δόξα τω Θεώ. Εκτιμάω τα πάντα, μόνο που κάνετε το σταυρό σας για μένα, είναι το ύψιστο για εμένα. Τα λόγια είναι λίγα περισσεύουν, ευχαριστώ τον καθένα ξεχωριστά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μάνο Μαλλιαρό. Ό,τι και να πως για εσένα αδελφέ μου, είναι λίγο. Αυτό που μας ενώνει από εδώ και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Πλέον είσαι οικογένεια για εμένα», ανέφερε.

