Ηράκλειο - Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ: Η κατάσταση στα ΤΕΠ του Βενιζελείου αγγίζει τα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης

"Η κατάσταση στα ΤΕΠ του Βενιζελείου έχει ξεπεράσει προ πολλού το όριο του συναγερμού αγγίζοντας τα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης" επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας ότι το σύστημα ιχνηλάτησης των ασθενών για τη μείωση του χρόνου αναμονής δεν αποδίδει, καθώς, όπως τονίζεται, καθώς δεν υπάρχει προσωπικό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΕ Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ:

"Η θεωρία των υπουργικών γραφείων συνθλίβεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της περιφέρειας. Η κατάσταση στα ΤΕΠ του Βενιζελείου Νοσοκομείου έχει ξεπεράσει προ πολλού το όριο του συναγερμού, αγγίζοντας τα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης.

Οι εφημερίες μετατρέπονται σε καθημερινές «μάχες» επιβίωσης, όπου οι ελάχιστοι εναπομείναντες γιατροί και νοσηλευτές καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες περιστατικά σε συνθήκες ακραίας πίεσης, με τις αναμονές να χτυπούν κόκκινο. Όταν το τοπικό νοσοκομείο - πυλώνας της Κρήτης υπολειτουργεί με δραματικά κενά σε βασικές ειδικότητες, η προσπάθεια της κυβέρνησης να απαντήσει με ψηφιακά «στολίδια» αποτελεί πρόκληση για την κοινή λογική των πολιτών του Ηρακλείου.

Το σύστημα ιχνηλάτησης ασθενών για τη μείωση του χρόνου αναμονής δεν αποδίδει, διότι το ΕΣΥ χρειάζεται καινοτομίες, αλλά πρωτίστως χρειάζεται υγειονομικό προσωπικό. Το σύστημα αδυνατεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς τον απαραίτητο αριθμό νοσηλευτών διαλογής, ιατρών και τραυματιοφορέων, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει η διακίνηση των ασθενών.

Ο στόχος της κυβέρνησης για μείωση χρόνου αναμονής των ασθενών στα ΤΕΠ, όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται, αλλά παραμένει εξαιρετικά υψηλός καθώς το βραχιολάκι καταγράφει απλώς την πορεία, αλλά δεν λύνει την έλλειψη κλινών, γιατρών, νοσηλευτών και αλλού υγειονομικού προσωπικού. Το ηλεκτρονικό «εισιτήριο» δεν επιταχύνει τις αιματολογικές ή απεικονιστικές εξετάσεις, οι οποίες συνεχίζουν να καθυστερούν λόγω έλλειψης υποδομών και προσωπικού στα εργαστήρια.

Σε ένα ΕΣΥ που καταρρέει, κινήσεις εντυπωσιασμού, χωρίς ουσιαστική στελέχωση, είναι επιλογές απορρόφησης κονδυλίων και προσωπικής προβολής των διοικούντων και της πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου Υγείας, που επιβαρύνουν τους υγειονομικούς και θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς.

Γιατί το «ηλεκτρονικό βραχιολάκι» είναι ένα σωστό μέτρο σε ένα οργανωμένο και στελεχωμένο σύστημα υγείας, αλλά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο σε ένα ΕΣΥ υποστελεχωμένο, σε ένα ΕΣΥ που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κάνει φιλότιμη προσπάθεια να βάλει ταφόπλακα.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική αποδόμησης, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την πραγματική αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με ένα συνεκτικό σχέδιο που περιλαμβάνει τη μαζική στελέχωση των νοσοκομείων με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την παροχή ισχυρών κινήτρων για την κάλυψη των κενών θέσεων στην περιφέρεια, την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και την ολική αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Για το ΠΑΣΟΚ, η υγεία παραμένει αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό και η ψηφιοποίηση οφείλει να υπηρετεί ένα ισχυρό, δημόσιο σύστημα και όχι να συγκαλύπτει την εγκατάλειψή του. Η διαφύλαξη του δημοσίου και κοινωνικού χαρακτήρα της υγείας και της πρόνοιας και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι πολιτική μας πρόταση - δέσμευση".

