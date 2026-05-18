ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 11:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Σοβαρό ατύχημα για διασώστρια του ΕΚΑΒ
ΕΚΑΒ
clock 11:09 | 18/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Τραυματισμός διασώστριας του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Χανιά, όταν κατά την προσέγγιση σε περιστατικό μέθης έπεσε σε τρύπα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 17:00, όταν πλήρωμα ασθενοφόρου κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο για παροχή βοήθειας.

Κατά την άφιξη στο σημείο, μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε λόγω κακοτεχνίας στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί προσωρινά αποχή από τα καθήκοντά της για αποθεραπεία.

δβ

(Φωτογραφία από το kriti360.gr)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: 45χρονος κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του και "έφυγε" ...

Κρήτη: Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

Κρήτη: Δυνατές πληρότητες, μικρή κατανάλωση - Η διπλή εικόνα του τουρισμού

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκαβ Ατύχημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis