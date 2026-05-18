Κρήτη: Σοβαρό ατύχημα για διασώστρια του ΕΚΑΒ

Τραυματισμός διασώστριας του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Χανιά, όταν κατά την προσέγγιση σε περιστατικό μέθης έπεσε σε τρύπα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 17:00, όταν πλήρωμα ασθενοφόρου κλήθηκε να μεταβεί στο σημείο για παροχή βοήθειας.
Κατά την άφιξη στο σημείο, μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε λόγω κακοτεχνίας στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί προσωρινά αποχή από τα καθήκοντά της για αποθεραπεία.
(Φωτογραφία από το kriti360.gr)
