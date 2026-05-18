ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 08:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό: Δέκα νεκροί μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά μετά από επίθεση ενόπλων
Μεξικό
clock 08:42 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Επίθεση ένοπλων στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους σε αγροτική περιοχή στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κυβέρνηση στην πολιτεία Πουέμπλα, καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου, που συνδιοργανώνει φέτος η χώρα μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Τέσσερις άνδρες, τρεις γυναίκες, δυο παιδιά και βρέφος δολοφονήθηκαν μέσα σε σπίτι στην κοινότητα Τεουιτσίνγκο, κάπου 200 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας της πολιτείας. Πρόσθεσε ότι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας στάλθηκαν στην περιοχή για να εξιχνιάσουν το έγκλημα.

Εννιά από τα θύματα βρέθηκαν νεκρά επιτόπου, χτυπημένα από σφαίρες, ενώ γυναίκα υπέκυψε καθώς διακομιζόταν σε νοσοκομείο, διευκρίνισε η εισαγγελία.

Το σενάριο που μοιάζει επικρατέστερο είναι αυτό της οικογενειακής σύγκρουσης, ανέφερε η εισαγγελέας στην Πουέμπλα, η Ιδάμις Παστόρ. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, έξι από τα θύματα ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας και τα υπόλοιπα «εργάτες και εργάτριες».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα ανήλικα θύματα ήταν 14 ετών, 10 ετών και νήπιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μάικλ Τζάκσον: Τον κακοποιούσαν ως παιδί, αλλά είχε μάθει να πιστεύει πως ήταν παιχνίδι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεξικό Νεκροί Σενάριο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis