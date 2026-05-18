ΔΕΥ.18 Μαΐ 2026 08:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Φρικτό τροχαίο στη Ρόδο: Μάνα και κόρη τα θύματα της τραγωδίας (εικόνες)
Τροχαιο ροδος
clock 07:43 | 18/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/5) στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.



Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τροχαιο ροδος



Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς.





Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Τροχαιο ροδος



Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το αυτοκίνητο την 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους.  Μητέρα και κόρη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακίνητα: Πόλη της Κρήτης στην κορυφή της Ελλάδας με αύξηση 23,1% στα νεόδμητα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ρόδος Τροχαίο Δυστυχημα Πένθος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis