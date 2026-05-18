Φρικτό τροχαίο στη Ρόδο: Μάνα και κόρη τα θύματα της τραγωδίας (εικόνες)

Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/5) στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.







Στο δεύτερο όχημα με το οποίο υπήρξε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος καθώς επίσης και ακόμα μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς.









Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το αυτοκίνητο την 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη χωρίς τις αισθήσεις τους. Μητέρα και κόρη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

