Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρές δύο γυναίκες σε τροχαίο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους.







Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά σε σούπερ μάρκετ όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σύγκρουση το ένα ΙΧ ανετράπη, σύμφωνα με το dimokratiki.gr.







Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το αυτοκίνητο δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους. Ταυτόχρονα, το ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο τρία άτομα ελαφρά τραυματισμένα.







Οι γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

Διαβάστε επίσης:

Αργίες 2026: Πότε θα απολαύσουμε το επόμενο τριήμερο

Ηλιούπολη: Tα στοιχεία που "δείχνουν" κοινή αυτοχειρία για τις 17χρονες -Στο μικροσκόπιο κινητά και μαρτυρίες