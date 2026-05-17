Κόντης: "Ο νέος ΟΦΗ θα τον δούμε σε ακόμα καλύτερη version"

Ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης μετά τον αγώνα με τον Βολο τόνισε ότι πρέπει να παρθούν σκληρές αποφάσεις, προσθέτοντας ότι το πλάνο για τις μεταγραφικές ανάγκες είναι συγκεκριμένο.

«Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη, για πολλούς λόγους! Μετά τον τελικό κάναμε τρεις σερί ήττες και δεν νιώθαμε καλά. Η νίκη μας φτιάχνει και είναι κάτι που πρέπει να γίνει συνήθεια, θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια παιδιά από την ακαδημία. Έγινε ένα παιχνίδι ωραίο, δίχως άγχος και να κλείσεις μια χρονιά με νίκη και δεν είχαμε κερδίσει τον Βόλο. Πρέπει να ξεκουραστούμε αρχικά και να οργανωθούμε μετά για τη νέα χρονιά», ανέφερε αρχικά για το παιχνίδι και πρόσθεσε για τον σχεδιασμό: «Φέτος υπάρχει Παγκόσμιο Κύπελλο και πάντα δεν είναι εύκολο αυτό. Ξέρουμε τι θέλουμε και που πονάμε, ότι πρέπει να κάνουμε ποιοτικές και ποσοτικές κινήσεις. Πλέον για μένα είναι πιο εύκολο για την αξιολόγηση του ρόστερ και θέλω να πιστεύω πως θα καταφέρουμε να πάρουμε και τους παίκτες που χρειαζόμαστε και να προχωρήσουμε τη νέα χρονιά με μια πιο δυνατή ομάδα».

Για τον ΟΦΗ που οραματίζεται ο ίδιος για την νέα χρονιά υπογράμμισε: «Έχουμε πολλές αδυναμίες ακόμα, δεχόμαστε αρχικά πολλά γκολ. Ο νέος ΟΦΗ θα τον δούμε σε ακόμα καλύτερη version και θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο κυρίαρχοι, που θα παίρνουμε πιο σωστές αποφάσεις. Θεωρώ πως όταν έχεις τον χρόνο για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα υπάρχει αρκετός καιρός για να μπορείς να βελτιώσεις πράγματα που μέσα στην χρονιά δεν μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε μέσα στην σεζόν, έχουμε κάποιες αδυναμίες που με προβληματίζουν και πρώτα από όλα εμείς πρέπει να δώσουμε τις κατευθύνσεις στους παίκτες, σε τακτικά θέματα που δεν ήμασταν καλοί. Όταν έχεις μπροστά σου μια προετοιμασία, έχεις αρκετό χρόνο μπροστά σου για να δουλέψεις. Αν έπρεπε να πάρουμε 4-5 παίκτες, πρέπει να πάρουμε 6-7 γιατί έχουμε περισσότερα παιχνίδια. Εγώ ξέρω πόσους παίκτες χρειάζεται να πάρουμε, έχουμε ένα πλάνο που το γνωρίζουμε».

Ερωτηθείς για τα συμβόλαια που λήγουν επισήμανε: «Κάποιοι παίκτες έχουν ήδη ανανεώσει, κάποιοι άλλοι που θέλουμε να ανανεώσουν, θα γίνουν συζητήσεις. Το δύσκολο κομμάτι, το δικό μας, είναι να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις. Στο ποδόσφαιρο δεν ανήκει το παρελθόν, αλλά το παρόν και το μέλλον και αυτό που εμείς θέλουμε είναι να έχουμε παίκτες που θα μας βοηθήσουν».

Κλείνοντας, ο προπονητής του ΟΦΗ ανέφερε για τους νεαρούς παίκτες που είναι στο ρόστερ: «Για εμάς τους προπονητές είναι δύσκολο να δίνεις ευκαιρίες σε νεαρά παιδιά, όταν έχεις 25 παίκτες και όσα έπαιξαν φέτος, έδωσαν το 100%. Το είπα και στους παίκτες πως έχω αδικήσει ποδοσφαιριστές, αλλά θέλω να πιστεύω πως και τα παιδιά της ακαδημίας που έπαιξαν σήμερα όπως οι Χνάρης, Κοντεκάς, Καινουργιάκης που είναι το μέλλον του ΟΦΗ και του ελληνικού ποδοσφαίρου θα πρέπει να παίρνουν τον χρόνο τους για να βοηθήσουν την ομάδα και να την μεγαλώνουν».