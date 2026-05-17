Ρωσία: Ένας Ινδός εργαζόμενος νεκρός από την επίθεση ουκρανικών drones

Ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση που έγινε σήμερα με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα.







Αξιωματούχοι της πρεσβείας επισκέφτηκαν στην περιοχή της επίθεσης, συναντήθηκαν με τους τραυματίες στο νοσοκομείο και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.







Στην επίθεση στην περιοχή της Μόσχας αναφέρθηκε σήμερα και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.







«Η αντίδρασή μας στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία, αλλά και στις επιθέσεις της κατά των πόλεων και κοινοτήτων μας είναι απολύτως δικαιολογημένη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.







«Η απόσταση από τα σύνορα της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η πυκνότερη. Αλλά, αυτό το ξεπερνάμε», ανέφερε ο ίδιος. «...Λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους: το κράτος τους πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο του».

