Super League: Έπεσε και ο Πανσερραϊκός -Η Βαθμολογία

Είκοσι δύο ώρες μετά την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης του μεταξύ τους αγώνα, Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός τέθηκαν αντιμέτωποι στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, για την 9η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League, και αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1.

Αποτέλεσμα που σήμανε τον υποβιβασμό των «λιονταριών» στη Super League 2, πορεία που είχε ακολουθήσει από χθες (16/5) και η ΑΕΛ, με τον Αστέρα Τρίπολης να παραμένει στα «μεγάλα σαλόνια», ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί την τελευταία αγωνιστική. Το παιχνίδι ήταν άκρως δραματικό, με τους Αγρινιώτες να προηγούνται με τον Χουάν Μανουέλ Γκαρσία (14’), τους Σερραίους να ισοφαρίζουν με τον Βόλνεϊ Φέλτες (65’) και στο τελευταίο δεκάλεπτο να καταγράφονται τρία δοκάρια.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46’ Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35’ Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46’ Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46’ Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79’ Τεϊσέιρα), Ιβάν.



ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι, Καρασαλίδης (46’ Καρέλης), Φέλτες, Λύρατζης, Τσαούσης (35’ Αρμουγκόμ), Λιάσος, Μπεν Σαλάμ (46’ Μασκανάκης), Δοϊρανλής (46’ Ρουμιάντσεβ), Ριέρα (79’ Τεϊσέιρα), Ιβάν.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής των playouts



Σάββατο 16 Μαΐου



Αστέρας Τρ.- Κηφισιά 0-0



ΑΕΛ – Ατρόμητος 2-1



Κυριακή 17 Μαΐου



Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός 1-1

Βαθμολογία

9. Ατρόμητος 43



10. Κηφισιά 38



11. Παναιτωλικός 34



12. Αστέρας Τρ. 33



—————————



13. ΑΕΛ 30



14. Πανσερραϊκός 29

Η τελευταία αγωνιστική (21/5)

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός

Παναιτωλικός-Αστέρας Τρ.

Κηφισιά-ΑΕΛ