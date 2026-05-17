Ηράκλειο: Τελευταίο μπάνιο για 77χρονο στις Γούρνες

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο λιμανάκι στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, όταν ένας 77χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 77χρονος δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Νέα "καραβιά" ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Κρήτη: Υποφέρουν οι αγροτικές περιοχές - Εργάτες γης… με τα κυάλια