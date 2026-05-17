ΚΥΡ.17 Μαΐ 2026 16:58
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Τελευταίο μπάνιο για 77χρονο στις Γούρνες
ΕΚΑΒ - Λιμενικό
clock 15:46 | 17/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο λιμανάκι στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, όταν ένας 77χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 77χρονος δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Νέα "καραβιά" ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Κρήτη: Υποφέρουν οι αγροτικές περιοχές - Εργάτες γης… με τα κυάλια

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκαβ Γουρνες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis