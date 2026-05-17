ΚΥΡ.17 Μαΐ 2026 12:52
Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Νέα "καραβιά" ανοιχτά των Καλών Λιμένων
clock 12:26 | 17/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα επιχείρηση διάσωσης παράτυπων μεταναστών πραγματοποιήθηκε σήμερα ανοιχτά της Κρήτης.

Λέμβος με 46 άτομα εντοπίστηκε σήμερα (Κυριακή 17/5) περίπου στις 10 το πρωί ανοιχτά των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού, στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Drone της FRONTEX εντόπισε το σκάφος 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και σκάφος επίσης της FRONTEX τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Θα ακολουθήσει η ταυτοποίηση και η μεταφορά τους σε κέντρο φιλοξενίας ης ηπειρωτικής Ελλάδας.

