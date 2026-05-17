ΚΥΡ.17 Μαΐ 2026 01:49
Κοσιώνη: «Φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ»
clock 12:00 | 17/05/2026
Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη μίλησε στις  κάμερες και αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό της μέλλον.

«Μακριά από τα δελτία ειδήσεων ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Είμαι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ», είπε η δημοσιογράφος.

«Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, για κάθε έναν ξεχωριστά»

«Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι’ αυτό. Θα δούμε… Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω», είπε για το τηλεοπτικό της μέλλον ενώ παράλληλα διέψευσε τις πληροφορίες για το «Καλημέρα Ελλάδα».

