Bασίλης Χαραλαμπόπουλος: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο ηθοποιός, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, καθώς "έφυγε" από τη ζωή ο πατέρας του. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

"Από τη Μ.Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί.... Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι υστερα με την επέμβαση θα ξανακουνησεις τα χερια σου και τα ποδια ... Σου φυλαγα την ελπίδα μεχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σιγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου ..εγινε μπαμπά μου σ αγαπω.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρωτησα αν σου τά κανα καρπούζια .. μου ειπες ..οχι...πεπόνια!!! Όσοι σε ξέρουνε δε σ εκαναν για 86 χρονων...τουλαχιστον 70... Τρελό DNA μας κληρονόμησες... Αυτο το καλοκαίρι που θα γυριζω την Ελλαδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θαχεις βρει την καλύτερη θεση ... πάντα ειχες την καλύτερη θέση... στην καρδιά μου!! Πατερα μου ξέρω ότι στάχω κανει καρπούζια.. αλλά δεν προκειται εξάλλου να το ξαναπροφερω εκτος κι αν το ζητάει κανενας ρολος...



Καλό σου ταξίδι...



ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.. ΠΟΥ ΜΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΣΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ..", έγραψε ο ηθοποιός.

