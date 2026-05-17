Κρήτη: Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του

Νέα τραγωδία στην ύπαιθρο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του χθες (Σάββατο 16/5) το απόγευμα, όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που χειριζόταν εκτελώντας αγροτικές εργασίες.

Το δυστύχημα συνέβη στο έξω από το Καστέλλι Κισσάμου στο νομό Χανίων.

Παρά την κινητοποίηση των αρχών, και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ο άτυχος ανδρας δεν καταφερε να κρατηθεί στη ζωή.

(φωτογραφία αρχείου)

