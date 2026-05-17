ΚΥΡ.17 Μαΐ 2026 10:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Καταπλακώθηκε από το τρακτέρ και έχασε τη ζωή του
τρακτερ ανατροπή
clock 09:11 | 17/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα τραγωδία στην ύπαιθρο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του χθες (Σάββατο 16/5) το απόγευμα, όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που χειριζόταν εκτελώντας αγροτικές εργασίες.

Το δυστύχημα συνέβη στο έξω από το Καστέλλι Κισσάμου στο νομό Χανίων. 

Παρά την κινητοποίηση των αρχών, και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ο άτυχος ανδρας δεν καταφερε να κρατηθεί στη ζωή.

(φωτογραφία αρχείου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Στο χαντάκι η "γουρούνα" - Ένας τραυματίας

Ηράκλειο: "Τα εμπορικά καταστήματα βρίσκονται σε κατάσταση οριακής επιβίωσης"

Κρήτη: Δυνατές πληρότητες, μικρή κατανάλωση - Η διπλή εικόνα του τουρισμού

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τρακτέρ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis