Αλέξης Τσίπρας: Νέα ανάρτηση - «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…»

Μια νέα πρωινή ανάρτηση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, δίνοντας ακόμη… ένα στοιχείο για την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
Ο νέος φορέας αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, με πιο πιθανή ημερομηνία την 26η Μαΐου.
«Τον Μάρτη ήταν νωρίς…» έγραψε το Σάββατο ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ένα 24ωρο μετά γράφει: «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».
Δείτε το νέο βίντεο:
