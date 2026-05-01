Κρήτη: Δυνατές πληρότητες, μικρή κατανάλωση - Η διπλή εικόνα του τουρισμού

Προβληματισμός επικρατεί στους ανθρώπους του τουρισμού στην Κρήτη, καθώς παρά τη σχετικά καλή εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής η φετινή σεζόν, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η κίνηση υπολείπεται περίπου κατά 5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν ανησυχία για την πορεία των επόμενων μηνών, ιδιαίτερα αν συνεχιστεί η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνουν τουριστικοί παράγοντες του νησιού, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και η αβεβαιότητα στην περιοχή επηρεάζουν ήδη το συνολικό οικονομικό περιβάλλον, κυρίως σε ό,τι αφορά το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ενώ υπάρχει φόβος ότι αν η κατάσταση παραταθεί, οι επιπτώσεις θα φανούν ακόμη πιο έντονα στην πορεία της σεζόν.

Αυτή την περίοδο οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Κρήτης κινούνται περίπου στο 80% με 85%, με τη μεγάλη πλειονότητα των επισκεπτών να προέρχεται από ευρωπαϊκές αγορές. Κυρίαρχοι παραμένουν οι τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Χερσονήσου, όπου ωστόσο οι επιχειρηματίες διαπιστώνουν ότι η αγορά κινείται με χαμηλότερες ταχύτητες σε σχέση με άλλες χρονιές.

Παράλληλα, οι ξενοδόχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις στα λειτουργικά έξοδα, καθώς – όπως αναφέρουν – το κόστος σε βασικές προμήθειες, υπηρεσίες και λειτουργικές ανάγκες έχει αυξηθεί από 5% έως και 15% σε σχέση με πέρυσι, συμπιέζοντας σημαντικά τα περιθώρια κέρδους.

Στο μέτωπο της εργασίας, η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς μεγάλο μέρος των κενών έχει καλυφθεί με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, κυρίως από τις Φιλιππίνες και την Αίγυπτο.

Εκεί όμως που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην τοπική αγορά. Επαγγελματίες της εστίασης, των καφέ και των εμπορικών καταστημάτων στη Χερσόνησο περιγράφουν μια ιδιαίτερα υποτονική εικόνα στους δρόμους και στα καταστήματα, καθώς οι περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν να παραμένουν μέσα στα ξενοδοχεία τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τα πακέτα all inclusive που έχουν ήδη προπληρώσει.

Όπως λένε οι επιχειρηματίες της περιοχής, οι τουρίστες εμφανίζονται πολύ πιο συγκρατημένοι στις αγορές και στις εξόδους τους σε σχέση με άλλες χρονιές, περιορίζοντας σημαντικά την κατανάλωση εκτός ξενοδοχειακών μονάδων. Το αποτέλεσμα είναι να καταγράφεται μειωμένη κίνηση στην τοπική αγορά, παρά το γεγονός ότι τα ξενοδοχεία εμφανίζουν υψηλές πληρότητες.

Ιδιαίτερα αισθητή είναι και η απώλεια της ισραηλινής αγοράς η οποία τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε σημαντικό πυλώνα για την τουριστική κίνηση της Χερσονήσου και συνολικά της ανατολικής Κρήτης. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι το κενό αυτό δύσκολα μπορεί να καλυφθεί άμεσα, ειδικά σε μια περίοδο όπου η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει συνολικά τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών και την καταναλωτική τους διάθεση.

