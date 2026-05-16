Ο Δήμος Αγίου Νικολάου για τα προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων

Προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων σε ορισμένες περιοχές του Αγίου Νικολάου αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ο Δήμος, λόγω σοβαρών δυσκολιών στη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Υπηρεσίας Οχημάτων.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, αιτία των καθυστερήσεων είναι οι συνεχείς μηχανικές βλάβες που παρουσιάζουν τα μικρά απορριμματοφόρα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση και στενό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης.

Όπως επισημαίνεται, οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του στόλου και την επαναφορά του προγράμματος αποκομιδής σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ήδη έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την ανανέωση των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας.

Μάλιστα, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η παραλαβή νέου μικρού οχήματος, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά την εξυπηρέτηση περιοχών με ιδιαίτερες συνθήκες πρόσβασης.

Η δημοτική αρχή ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή κατάσταση, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια τόσο για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος όσο και για τη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας στην πόλη.

